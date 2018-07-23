Мбаппе: "Говорил президенту, что Канте был бы хорошим усилением для ПСЖ"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался об интересе своего клуба к полузащитнику лондонского "Челси" Н'Голо Канте.

"Действительно, Нассер Ганим Аль-Хелаифи консультировался со мной по этому вопросу. Я повторил ему, что Канте был бы хорошим усилением для нашей команды. Я разговаривал с Н'Голо во время Чемпионата Мира, но я не злоупотреблял этим, потому что я знаю, что это такое, когда голова занята другими вопросами ", - цитирует 19-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, Ди Мария высказался по будущему в ПСЖ. | soccernews.ru