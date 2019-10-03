Мбаппе, Гризманн, Жиру - в составе сборной Франции на матчи с Исландией и Турцией
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список игроков, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Исландии и Турции.
Из-за травмы в команду не вызван полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.
Вратари: Альфонс Ареола (ПСЖ), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель")
Защитники: Люка Динь ("Эвертон"), Лео Дюбуа ("Лион"), Бенжамен Павар, Люка Эрнандес (оба – "Бавария"), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Клеман Лангле ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал"), Курт Зума ("Челси")
Полузащитники: Нголо Канте ("Челси"), Блез Матюиди ("Ювентус"), Тонги Ндомбеле, Мусса Сиссоко (оба – "Тоттенхэм"), Корентен Толиссо ("Бавария")
Нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Кингсли Коман ("Бавария"), Оливье Жиру ("Челси"), Антуан Гризманн ("Барселона"), Жонатан Иконе ("Лилль"), Тома Лемар ("Атлетико"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Матч Исландия - Франция состоится 11 октября. Поединок Франция - Турция пройдет 14 октября.
Не пропустите: Роналду, Мариу и Фелиш - в составе сборной Португалии на матчи с Украиной и Люксембургом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Экс-игрок "Зенита" Маркизио объявил о завершении карьеры
-
Дзюба попал в сборную недели в Лиге Чемпионов по версии WhoScored
-
Вальверде показал, что он умеет управлять "Барселоной" на фоне сырого, но сбитого "Интера": разбираем центральный матч второго тура ЛЧ
-
Футболисты "Тоттенхэма" обеспокоены поведением Почеттино
-
Дзюба догнал Аршавина по количеству голов за карьеру
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" выбрал еще 2 варианта для усиления атаки в январе
-
Мбаппе, Гризманн, Жиру - в составе сборной Франции на матчи с Исландией и Турцией
-
1
Гнабри, Салах и Левандовски - в команде недели в Лиге чемпионов
-
Дмитрий Комбаров рассказал, почему покинул "Спартак"
-
Экс-игрок "Зенита" Маркизио объявил о завершении карьеры
-
2
"Ты клоун". Обамеянг раскритиковал руководителя дортмундской "Боруссии"
-
Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока команды в сентябре
-
Суарес вышел на 3-е место в истории "Барселоны" по числу голов в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" потерял основного хавбека перед матчем с "Краснодаром"
-
Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока в сентябре
-
Вратарь "Кастильи" вызван в главную команду "Реала" вместо Куртуа
-
Роналду, Мариу и Фелиш - в составе сборной Португалии на матчи с Украиной и Люксембургом
-
Пике намерен создать новый европейский футбольный турнир
-
Промес подшутил над игроком "Аякса", но тот сразу же ответил ему
-
Азмун сфотографировался с Кокориным, который вышел из тюрьмы
-
В "Ростове" высказались о возможном уходе Карпина в "Спартак"
-
1
Месси ответил на заявление Гризманна о сложностях в общении
-
Дзюба попал в сборную недели в Лиге Чемпионов по версии WhoScored
-
Бербатов опасается, что "Манчестер Юнайтед" повторит судьбу "Ливерпуля"
-
1
Вальверде показал, что он умеет управлять "Барселоной" на фоне сырого, но сбитого "Интера": разбираем центральный матч второго тура ЛЧ
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3