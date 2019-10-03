Мбаппе, Гризманн, Жиру - в составе сборной Франции на матчи с Исландией и Турцией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список игроков, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Исландии и Турции.

Из-за травмы в команду не вызван полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

Вратари: Альфонс Ареола (ПСЖ), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель")

Защитники: Люка Динь ("Эвертон"), Лео Дюбуа ("Лион"), Бенжамен Павар, Люка Эрнандес (оба – "Бавария"), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Клеман Лангле ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал"), Курт Зума ("Челси")

Полузащитники: Нголо Канте ("Челси"), Блез Матюиди ("Ювентус"), Тонги Ндомбеле, Мусса Сиссоко (оба – "Тоттенхэм"), Корентен Толиссо ("Бавария")

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Кингсли Коман ("Бавария"), Оливье Жиру ("Челси"), Антуан Гризманн ("Барселона"), Жонатан Иконе ("Лилль"), Тома Лемар ("Атлетико"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Матч Исландия - Франция состоится 11 октября. Поединок Франция - Турция пройдет 14 октября.

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