Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе громко высказался о своём будущем.

По словам 20-летнего футболиста, он не собирается менять команду в ближайшее время.

"Уверен, что останусь здесь. Я в этом был уверен и перед матчем с Манчестер Юнайтед". Сейчас мы испытываем проблемы в связи с вылетом из Лиги Чемпионов, и я не хочу добавлять к этому спекуляции вокруг моего будущего", - приводит слова нападающего Telefoot.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 77 матчей, забил 50 голов и сделал 30 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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