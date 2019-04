Мбаппе грозит серьезное наказание за умышленную грубость

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе был удален в финальном матче Кубка Франции против "Ренна" (2:2, по пенальти 5:6).

Форвард получил красную карточку на 118-й минуте встречи, сыграв шипами в колена игроку соперников Дамьену да Сильве.

Video of the Mbappe red card. It gets worse the more you see it... #SRFCPSG pic.twitter.com/ACoCvDkFhU