Мбаппе грозит серьезное наказание за умышленную грубость

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе был удален в финальном матче Кубка Франции против "Ренна" (2:2, по пенальти 5:6).

Форвард получил красную карточку на 118-й минуте встречи, сыграв шипами в колена игроку соперников Дамьену да Сильве.

Video of the Mbappe red card. It gets worse the more you see it... #SRFCPSG pic.twitter.com/ACoCvDkFhU — GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) 27 апреля 2019 г.

За этот фол футболист может быть наказан дисквалификацией.

В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 17 результативных передач.

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