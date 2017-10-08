Мбаппе хочет, чтобы заменой для Кавани стал его звездный соотечественник

Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе в конфликте своих партнеров по линии атаки в клубе Эдинсона Кавани и Неймара стал на сторону второго.

По информации испанской прессы, 18-летний француз уже даже определился с тем, кого бы он хотел видеть на месте уругвайца. Так, Мбаппе выразил желание, чтобы парижане подписали нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, ПСЖ поборется с "Барселоной" за Коутиньо. | soccernews.ru