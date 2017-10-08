Мбаппе хочет, чтобы заменой для Кавани стал его звездный соотечественник

Теги килиан мбаппепсжнеймарэдинсон кавани атлетико мадридантуан гризманн

Мбаппе хочет, чтобы заменой для Кавани стал его звездный соотечественникФорвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе в конфликте своих партнеров по линии атаки в клубе Эдинсона Кавани и Неймара стал на сторону второго.

По информации испанской прессы, 18-летний француз уже даже определился с тем, кого бы он хотел видеть на месте уругвайца. Так, Мбаппе выразил желание, чтобы парижане подписали нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, ПСЖ поборется с "Барселоной" за Коутиньо. | soccernews.ru

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