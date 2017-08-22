Мбаппе хочет остаться в "Монако"



Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе не собирается переходить в ПСЖ, сообщает Yahoo.

По сведениям источника, форвард принял решение остаться в составе своего нынешнего клуба.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за 18-летнего Мбаппе порядка 180 миллионов евро.

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