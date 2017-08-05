Мбаппе хочет перейти в "Барселону"

Издание El Mundo Deportivo утверждает, что форвард "Монако" Килиан Мбаппе через агента сообщил "Барселоне" о своём желании заменить ушедшего в ПСЖ Неймара.

Теперь 18-летний француз, который ранее был близок к переходу в "Реал", ждёт ответ от руководства "сине-гранатовых".

Ранее стало известно, что трансфер Мбаппе в королевский клуб задерживается из-за позиции Зинедина Зидана. | http://soccernews.ru