Мбаппе хочет перейти в ПСЖ

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Мбаппе хочет перейти в ПСЖ

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе готов стать игроком ПСЖ, сообщает parisunited6.

По сведениям издания, футболист намерен перейти в парижский клуб и уже сообщил о своем решении руководству монегасков. Впрочем, этот трансфер очень маловероятен, так как ПСЖ в ближайшие дни совершит покупку форварда "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро.

К тому же, "Монако" не хочет продавать Мбаппе конкуренту по чемпионату Франции. Напомним, что 18-летним Мбаппе также интересуются "Реал", "Барселона", "Арсенал" и "Ливерпуль".

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