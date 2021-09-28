Мбаппе хочет перейти в "Реал" уже зимой

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппе

Мбаппе хочет перейти в "Реал" уже зимойФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе намерен как можно быстрее перейти в "Реал".

Как сообщает издание AS, напряженная атмосфера в раздевалке парижан, плохие отношения с Неймаром, а также критика со стороны фанатов ПСЖ, которые освистывают Мбаппе во время каждой игры, сделали еще сильнее желание Килиана продолжить карьеру в "Мадриде".

По информации источника, француз ответил отказом на все предложения ПСЖ о продлении контракта и будет давить на клуб, чтобы оказаться в "Реале" уже в январе.

Напомним, что нынешнее соглашение Мбаппе с парижанами рассчитано до конца текущего сезона.

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