Мбаппе хочет покинуть ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе собирается сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает Cadena SER.

По информации источника, 20-летний француз конфликтует с главным тренером команды Томасом Тухелем и партнёром по атаке Неймаром.

Известно, что разногласия с немецким наставником у футболиста возникли из-за решения о штатном пенальтисте команды. Нападающий уверен, что выиграл бы "Золотую бутсу", если бы чаще пробивал 11-метровые.

Отец Мбаппе уже работает над уходом сына из ПСЖ. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет мадридский "Реал".

Не пропустите: Флорентино Перес выступает против идеи перехода Неймара в "Реал". | http://soccernews.ru