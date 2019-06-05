Мбаппе хочет покинуть ПСЖ

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Мбаппе хочет покинуть ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе собирается сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает Cadena SER.

По информации источника, 20-летний француз конфликтует с главным тренером команды Томасом Тухелем и партнёром по атаке Неймаром.

Известно, что разногласия с немецким наставником у футболиста возникли из-за решения о штатном пенальтисте команды. Нападающий уверен, что выиграл бы "Золотую бутсу", если бы чаще пробивал 11-метровые.

Отец Мбаппе уже работает над уходом сына из ПСЖ. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет мадридский "Реал".

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Мбаппе давно пора уже перейти в Реал.Он тот футболист,рождённый играть в Реале.

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