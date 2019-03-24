Мбаппе хочет получать в "Реале" 15 миллионов евро в год

Мадридский "Реал" провел переговоры с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, футболист хочет получать в королевском клубе не менее 15 миллионов евро в год. Эта сумма не устраивает руководство "Реала", так как самым высокооплачиваемым игроком клуба на данный момент является Гарет Бэйл (14 миллионов евро в год). Далее идут Серхио Рамос (11), Карим Бензема и Лука Модрич (по 10).

В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 15 результативных передач.

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