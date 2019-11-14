Мбаппе хочет поучаствовать в двух международных турнирах за лето
Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих амбициозных планах на ближайшее лето.
"Я должен выиграть Евро-2020 со сборной. Но я также хотел бы сыграть на следующих Олимпийских играх в составе национальной команды", - цитирует Мбаппе L’Equipe.
Напомним, что Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля, а футбольный турнир Олимпиады стартует 24 июля и завершится 9 августа.
В текущем сезоне 20-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 11 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
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|13
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|2
|Марсель
|13
|22
|3
|Анжер
|13
|21
|4
|Сент-Этьен
|13
|21
|5
|Лилль
|13
|19
|6
|Монпелье
|13
|19
|7
|Бордо
|13
|19
|8
|Реймс
|13
|19
|9
|Нант
|13
|19
|10
|Ренн
|12
|18
|11
|Монако
|13
|18
|12
|Брест
|13
|17
|13
|Ницца
|13
|17
|14
|Лион
|13
|16
|15
|Амьен
|13
|16
|16
|Страсбур
|13
|15
|17
|Метц
|13
|13
|18
|Дижон
|13
|12
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|12
|11