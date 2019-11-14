Мбаппе хочет поучаствовать в двух международных турнирах за лето

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Мбаппе хочет поучаствовать в двух международных турнирах за лето

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих амбициозных планах на ближайшее лето.

"Я должен выиграть Евро-2020 со сборной. Но я также хотел бы сыграть на следующих Олимпийских играх в составе национальной команды", - цитирует Мбаппе L’Equipe.

Напомним, что Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля, а футбольный турнир Олимпиады стартует 24 июля и завершится 9 августа.

В текущем сезоне 20-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 11 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

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