Мбаппе хочет в "Реал"
Фото: Твиттер @KMbappe
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе планирует уйти из команды в ближайшее трансферное окно.
Испанский телеканал Cuatro сообщает, что француз отверг предложение нового контракта с парижанами и собирается перейти в "Реал". Текущее соглашение главного бомбардира ПСЖ действует до лета 2022 года.
Однако, президент "сливочных" Флорентино Перес ждет, пока за игрока назначат цену и не ведет переговоры с футболистом сборной Франции.
Кроме Мбаппе, "Реал"будет пытаться летом подписать и форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Мадридский клуб уже ведет работу над организацией обеих сделок.
В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл в 26 матчах. На его счету 20 забитых мячей и 6 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14