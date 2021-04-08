Мбаппе хочет в "Реал"

Фото: Твиттер @KMbappe

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе планирует уйти из команды в ближайшее трансферное окно.

Испанский телеканал Cuatro сообщает, что француз отверг предложение нового контракта с парижанами и собирается перейти в "Реал". Текущее соглашение главного бомбардира ПСЖ действует до лета 2022 года.

Однако, президент "сливочных" Флорентино Перес ждет, пока за игрока назначат цену и не ведет переговоры с футболистом сборной Франции.

Кроме Мбаппе, "Реал"будет пытаться летом подписать и форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Мадридский клуб уже ведет работу над организацией обеих сделок.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл в 26 матчах. На его счету 20 забитых мячей и 6 результативных передач.