Мбаппе хочет в "Реал"

Теги килиан мбаппепсжреал мадрид

Мбаппе хочет в "Реал"Фото: Твиттер @KMbappe 
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе планирует уйти из команды в ближайшее трансферное окно.

Испанский телеканал Cuatro сообщает, что француз отверг предложение нового контракта с парижанами и собирается перейти в "Реал". Текущее соглашение главного бомбардира ПСЖ действует до лета 2022 года.

Однако, президент "сливочных" Флорентино Перес ждет, пока за игрока назначат цену и не ведет переговоры с футболистом сборной Франции.

Кроме Мбаппе, "Реал"будет пытаться летом подписать и форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда

Мадридский клуб уже ведет работу над организацией обеих сделок.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл в 26 матчах. На его счету 20 забитых мячей и 6 результативных передач.

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