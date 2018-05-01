Мбаппе хочет видеть в ПСЖ основного игрока "Челси"



Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что он надеется на подписание полузащитника "Челси" Нголо Канте.

"Я бы купил в ПСЖ Канте. Он соответствует уровню нашего клуба. Это топовый футболист и прекрасно подойдет ПСЖ. К тому же он француз, а возвращение сильных французов в Лигу 1 повысит статус чемпионата. Думаю, что все хотели бы видеть Канте во Франции", – цитирует Le Figaro Мбаппе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает вариант с подписанием Канте в летнее трансферное окно.

В этом сезоне 27-летний Канте провел за "Челси" 44 матча и забил 1 гол.

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