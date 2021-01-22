Мбаппе хотел бы сыграть "Ливерпуле" и "Реале"

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Мбаппе хотел бы сыграть "Ливерпуле" и "Реале"Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пока не знает как сложится его будущее.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на источник, 22-летний француз много думает о своей дальнейшей карьере.

Отмечается, что форвард мечтает перейти когда-нибудь в "Реал" или "Ливерпуль", однако понимает, что эти клубы серьезно пострадали от последствий пандемии и не могут подписать такого дорогого игрока прямо сейчас.

Сам француз понимает, что, скорее всего, в данной ситуации нужно продлевать контракт с парижанами. Учитывая то, что  с новым тренером Маурисио Почеттино прошла отличная беседа, и футболист был доволен на тренировках.

Напомним, текущее соглашение Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года.

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