Мбаппе: "Хотел играть только за ПСЖ"

Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о своей любви к своему нынешнему клубу.

"Сегодня я являюсь игроком ПСЖ. Это то место, о котором я всегда мечтал, начиная с того самого момента, когда я сделал первый удар по мячу. В этой футболке я хочу выиграть все.... Я хотел играть только за ПСЖ ", - цитирует 18-летнего нападающего le10sport.

Напомним, вчера Мбаппе получил награду "Golden Boy". | soccernews.ru