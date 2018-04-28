Мбаппе и ещё три футболиста номинированы на награду лучшему молодому игроку сезона во Франции

Стали известны претенденты на звание лучшего молодого игрока сезона в чемпионате Франции.

За награду поборются Килиан Мбаппе (ПСЖ), Малком ("Бордо"), Уссем Ауар и Танги Ндомбеле (оба - "Лион").

Имя победителя будет объявлено 21 мая.

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