Мбаппе и ещё три футболиста номинированы на награду лучшему молодому игроку сезона во Франции

Теги килиан мбаппемалкомэссем ауар

Мбаппе и ещё три футболиста номинированы на награду лучшему молодому игроку сезона во Франции

Стали известны претенденты на звание лучшего молодого игрока сезона в чемпионате Франции.

За награду поборются Килиан Мбаппе (ПСЖ), Малком ("Бордо"), Уссем Ауар и Танги Ндомбеле (оба - "Лион").

Имя победителя будет объявлено 21 мая.

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