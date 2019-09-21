Мбаппе и Икарди пропустят матч с "Лионом"

Теги псжлионтомас тухелькилиан мбаппемауро икардиэдинсон кавани

Мбаппе и Икарди пропустят матч с "Лионом"

ПСЖ по-прежнему испытывает проблемы с атакой в связи с травмами ряда игроков.

Наставник парижан Томас Тухель сообщил, что матч с "Лионом" пропустят Килиан Мбаппе и Мауро Икарди. Француз в пятницу вернулся к тренировкам в общей группе, но не успел набрать форму, а аргентинец получил повреждение бедра.

Кроме того, в лазарете до сих пор находится уругвайский форвард Эдинсон Кавани.

Матч "Лион" - ПСЖ состоится в воскресенье в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: Роберто Карлос: "Скоро Неймар станет лучшим игроком мира". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ

Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 4 9
2 Ренн Ренн 3 9
3 Анжер Анжер 4 9
4 Лион Лион 4 7
5 Нант Нант 4 7
6 Тулуза Тулуза 4 7
7 Лилль Лилль 3 6
8 Ницца Ницца 3 6
9 Бордо Бордо 4 5
10 Брест Брест 4 5
11 Реймс Реймс 3 4
12 Ним Ним 4 4
13 Марсель Марсель 3 4
14 Монпелье Монпелье 4 4
15 Метц Метц 4 4
16 Сент-Этьен Сент-Этьен 3 4
17 Амьен Амьен 4 3
18 Страсбур Страсбур 3 2
19 Монако Монако 3 1
20 Дижон Дижон 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов