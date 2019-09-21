Мбаппе и Икарди пропустят матч с "Лионом"
ПСЖ по-прежнему испытывает проблемы с атакой в связи с травмами ряда игроков.
Наставник парижан Томас Тухель сообщил, что матч с "Лионом" пропустят Килиан Мбаппе и Мауро Икарди. Француз в пятницу вернулся к тренировкам в общей группе, но не успел набрать форму, а аргентинец получил повреждение бедра.
Кроме того, в лазарете до сих пор находится уругвайский форвард Эдинсон Кавани.
Матч "Лион" - ПСЖ состоится в воскресенье в 22:00 по московскому времени.
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