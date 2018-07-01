Мбаппе и Менди поиздевались над Гризманном

Теги франциякилиан мбаппебенжамен мендиантуан гризманн

Мбаппе и Менди поиздевались над ГризманномИгроки сборной Франции Килиан Мбаппе и Бенжамен Менди поиздевались над своим партнером по команде Антуаном Гризманном.

Так, в своем твиттере 23-летний бек "Манчестер Сити" опубликовал фото со спящим форвардом "Атлетико" и своим участием. 

Напомним, Григорян не верит в победу сборной Франции на ЧМ. | soccernews.ru

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