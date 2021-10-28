Мбаппе и Месси пропустили тренировку ПСЖ
Фото твиттер ПСЖ
СМИ узнали об отсутствии нападающих Килиана Мбаппе и Лионеля Месси на тренировке ПСЖ.
По информации AS, оба футболиста пропустили сегодняшнее занятие парижан, которые готовятся к домашнему матчу 12-го тура Лиги 1 против "Лилля".
Ранее сообщалось, что у француза выявлена ЛОР-инфекция. Что случилось с аргентинцем, пока неизвестно.
В текущем сезоне 22-летний Мбаппе забил 6 мячей и сделал 8 ассистов в 14 играх. 34-летний Месси отличился 3 голами в 7 матчах.
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|Лилль
|28
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|5
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|28
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|7
|Лион
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|Монпелье
|28
|40
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|Монако
|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
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|15
|Метц
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|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|28
|27
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|Амьен
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|Тулуза
|28
|13