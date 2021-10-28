Мбаппе и Месси пропустили тренировку ПСЖ

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Мбаппе и Месси пропустили тренировку ПСЖ

Фото твиттер ПСЖ

СМИ узнали об отсутствии нападающих Килиана Мбаппе и Лионеля Месси на тренировке ПСЖ.

По информации AS, оба футболиста пропустили сегодняшнее занятие парижан, которые готовятся к домашнему матчу 12-го тура Лиги 1 против "Лилля".

Ранее сообщалось, что у француза выявлена ЛОР-инфекция. Что случилось с аргентинцем, пока неизвестно.

В текущем сезоне 22-летний Мбаппе забил 6 мячей и сделал 8 ассистов в 14 играх. 34-летний Месси отличился 3 голами в 7 матчах.

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