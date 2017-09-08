Мбаппе и Неймар начнут матч против "Метца" с первых минут

ПСЖ объявил стартовый состав на игру с "Метцем".

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Берчиче, Менье, Кимпембе, Дракслер, Рабьо, Мотта, Неймар, Мбаппе, Кавани.

Отметим, что это будет дебютная игра Килиана Мбаппе за парижский клуб.

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