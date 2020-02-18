Мбаппе и Неймар - в старте на матч "Боруссия" - ПСЖ

Тренерские штабы дортмундской "Боруссии" и ПСЖ огласили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Игра пройдет сегодня, 18 февраля, на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Начало - в 23:00 мск.

"Боруссия Д: Бюрки, Загаду, Хуммельс, Пищек, Витсель, Джан, Геррейро, Хакими, Азар, Санчо, Холанд.

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Т. Силва, Маркиньос, Верратти, Гейе, Курзава, Мёнье, Неймар, Ди Мария, Мбаппе.

Ответная игра состоится 11 марта в Париже.

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