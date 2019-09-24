Мбаппе и Верратти повлияли на решение Неймара остаться в ПСЖ

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Мбаппе и Верратти повлияли на решение Неймара остаться в ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар этим летом хотел покинуть парижский клуб. Однако на его решение остаться повлияли некоторые игроки команды. Об этом сообщает Le Parisien.

Напомним, этим летом на 27-летнего форварда претендовали "Барселона" и "Реал", однако о трансфере так и не удалось договориться.

Полузащитник Марко Вератти и форвард Килиан Мбаппе убедили Неймара остаться в ПСЖ.

Первые несколько матчей в этом сезоне бразилец пропустил из-за травмы, однако в последних двух встречах он привел команду к победе.

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