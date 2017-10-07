Мбаппе: "Игроки сборной Франции очень возбуждены"

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пообщался с журналистами перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Болгарии.

"Игроки сборной Франции очень возбуждены. Мы не можем дождаться, когда выйдем на поле. Игрока нравятся такие большие игры. Мы должны получить путевку в Россию. Другого варианта нет. Мы должны лучше подготовиться, чтобы попасть на ЧМ-2018. Мы работаем круглый год для таких больших матчей, за которыми будут наблюдать все.

Прежде всего, сборная Франции не может терять концентрацию. Нам также нужно больше играть в команде и доверять партнерам по команде. Один игрок не будет иметь никакого значения", - отметил игрок ПСЖ.

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