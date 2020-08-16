Мбаппе иронично отреагировал на выход "Лиона" в полуфинал Лиги Чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о выходе "Лиона" в полуфинале Лиги Чемпионов. Ранее команда обыграла "Манчестер Сити" (3:1) в 1/4 финала турнира.

"Лига фермеров", - написал форвард в твиттере, добавив значок клоуна.

В полуфинале Лиги Чемпионов "Лион" сыграет с "Баварией". Матч состоится 19 августа.

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