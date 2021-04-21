Мбаппе ищет дом в Мадриде

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе решил купить дом в Мадриде, сообщает Goal.

По сведениям источника, футболист поручил своим приближенным найти ему недвижимость в столице Испании. Впрочем, это не означает, что форвард перейдет в "Реал", который активно им интересуется.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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