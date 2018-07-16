Мбаппе исключил переход в "Реал"

Вингер ПСЖ Килиан Мбаппе исключил свой переход в мадридский "Реал" в ближайшее время.

"У меня контракт с ПСЖ и я счастлив в этой команде. На данный момент этот переход абсолютно невозможен" - сказал 19-летний француз.

Напомним, что Мбаппе связан с ПСЖ контрактом до 2022 года.

Не пропустите: Пеле: "Если Мбаппе продолжит преследовать мои рекорды, мне придется снова одеть бутсы". | http://soccernews.ru