Мбаппе исключил переход в "Реал"

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Мбаппе исключил переход в "Реал"

Вингер ПСЖ Килиан Мбаппе исключил свой переход в мадридский "Реал" в ближайшее время.

"У меня контракт с ПСЖ и я счастлив в этой команде. На данный момент этот переход абсолютно невозможен" - сказал 19-летний француз.

Напомним, что Мбаппе связан с ПСЖ контрактом до 2022 года.

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3 Реал Мадрид 38 76
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5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
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10 Жирона 38 51
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13 Эспаньол 38 49
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