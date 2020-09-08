Мбаппе из-за коронавируса пропустит старт сезона Лиги 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не поможет своей команде в ближайших матчах.

У 21-летнего футболиста в понедельник выявили коронавирус. Согласно медицинскому протоколу, он должен оставаться в изоляции не менее 8 дней.

Этот факт исключает участие звёздного француза в играх Лиги 1 против "Ланса" (10 сентября) и "Марселя" (13 сентября).

Напомним, что Мбаппе также пропустит сегодняшний матч национальной сборной против Хорватии.

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