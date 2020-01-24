Мбаппе: "Из-за своей популярности я не могу спокойно сходить в магазин и купить сыр"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, с какими трудностями приходится сталкиваться из-за популярности.

"Как только я выхожу на улицу, сразу появляется толпа фанатов. Я даже не могу сходить в магазин. Если я забуду купить сыр, то я не могу спокойно пойти в магазин, приходится закрывать его, чтобы я мог купить грюйер.

Иногда я выхожу, чтобы купить мороженого. Однако до того, как я его попробую, вокруг меня уже 500 человек! Это нелегко, но я принимаю это, такова жизнь", - сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне 21-летний француз провел 23 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 12 голевых передач.

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