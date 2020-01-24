Мбаппе: "Из-за своей популярности я не могу спокойно сходить в магазин и купить сыр"
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, с какими трудностями приходится сталкиваться из-за популярности.
"Как только я выхожу на улицу, сразу появляется толпа фанатов. Я даже не могу сходить в магазин. Если я забуду купить сыр, то я не могу спокойно пойти в магазин, приходится закрывать его, чтобы я мог купить грюйер.
Иногда я выхожу, чтобы купить мороженого. Однако до того, как я его попробую, вокруг меня уже 500 человек! Это нелегко, но я принимаю это, такова жизнь", - сказал Мбаппе.
В нынешнем сезоне 21-летний француз провел 23 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 12 голевых передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12