Мбаппе: "Изначально я думал остаться в "Монако", но потом произошло несколько событий, которые заставили меня изменить решение"

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Мбаппе: "Изначально я думал остаться в "Монако", но потом произошло несколько событий, которые заставили меня изменить решение"Новоиспеченный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о причинах своего ухода из "Монако".

"Честно говоря, еще в мае я хотел остаться в "Монако". Об этом я сообщил клубам, которые связывались со мной, но потом произошло несколько событий, которые заставили меня изменить свое решение. В конце концов, для меня было важно остаться в родной стране и вернуться в город, где я вырос", - цитирует 18-летнего нападающего Don Balon.

Напомним, Мбаппе объяснил свой выбор в пользу ПСЖ перед "Арсеналом". | soccernews.ru

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