Мбаппе извинился за нереализованный пенальти, приведший к вылету сборной Франции с Евро-2020

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к болельщикам после вылета своей команды с Евро-2020.

Напомним, что "трёхцветные" проиграли Швейцарии в серии пенальти. 22-летний футболист оказался единственным, кто не реализовал свой 11-метровый.

"Трудно перевернуть эту страницу, потому что я очень опечален вылетом с Чемпионата Европы. Мы не смогли достичь цели. Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. К сожалению, футболисты подвержены таким рискам.

Знаю, что вы, фанаты, расстроены. И всё же я хочу поблагодарить вас за поддержку и за то, что всегда верили в нас. Сейчас важно стать ещё сильнее и быть готовыми к новым испытаниям. Поздравляю сборную Швейцарии и желаю ей удачи", - приводит слова Мбаппе Get French Football News.

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