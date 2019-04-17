Мбаппе: "Когда я был юношей, то выбирал Роналду, а не Месси. Сейчас я уже не так уверен"

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Мбаппе: "Когда я был юношей, то выбирал Роналду, а не Месси. Сейчас я уже не так уверен"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением между нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду и "Барселоны" Лионелем Месси.

"Если бы я мог выбрать кого-то из них в свою команду, то выбрал бы обоих, чтобы быть уверенным в победе. Я считаю, что выбор между ними является оскорблением для тот, которого я бы не выбрал.

Когда я был юношей, то выбирал Роналду, а не Месси. Сейчас я уже не так уверен. Есть люди, которые предпочитают Месси. Но есть фанаты, которые считают Роналду величайшим футболистом в истории", - приводит слова Мбаппе France Football.

Не пропустите: Месси догнал Роналду по количеству голов за клубную карьеру. | http://soccernews.ru

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