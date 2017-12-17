Мбаппе: "Конечно, ПСЖ может победить "Реал"



Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что его команда может одолеть мадридский "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Конечно, ПСЖ может победить "Реал". Кто поверит в это, если мы сами не будем верить в победу? Мы знаем, что сделать это будет очень сложно. Но мы будем усердно работать, чтобы быть готовыми к матчам с "Реалом" в феврале. Чтобы выиграть Лигу Чемпионов нужно играть с лучшими командами, а "Реал" - одна из них. Думаю, что это будут отличные матчи. Чтобы победить, нам нужно будет продемонстрировать все свои лучшие качества", - цитирует Мбаппе Marca.

Стоит отметить, что ранее ПСЖ и "Реал" шесть раз встречались между собой в еврокубках. Команды одержали по две победы и еще дважды была зафиксирована ничья. Разница мячей 7-6 в пользу ПСЖ.

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