Мбаппе: "Конечно же, мы думаем о "Реале"

Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал предстоящую встречу своей команды в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

" Мы знаем, что есть другие матчи, которые мы должны выиграть, но, конечно же, мы думаем о "Реале". Мы сыграем против них два матча, и это идеальный соперник, чтобы воспользоваться возможностью одержать красивую победу ", - цитирует 19-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Мбаппе встал на защиту Роналду. | soccernews.ru