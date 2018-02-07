Мбаппе: "Конечно же, мы думаем о "Реале"

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Мбаппе: "Конечно же, мы думаем о "Реале"Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал предстоящую встречу своей команды в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Мы знаем, что есть другие матчи, которые мы должны выиграть, но, конечно же, мы думаем о "Реале". Мы сыграем против них два матча, и это идеальный соперник, чтобы воспользоваться возможностью одержать красивую победу", - цитирует 19-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Мбаппе встал на защиту Роналду. | soccernews.ru

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