Мбаппе летом не покинет ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не планирует менять команду во время летнего трансферного окна.
По информации Sport.es, звёздный француз решил отработать до конца свой контракт с клубом. Таким образом, он останется в Париже как минимум до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ придётся расстаться с Мбаппе, чтобы подписать капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
В текущем сезоне 22-летний форвард забил 18 голов и сделал 9 ассистов в 28 матчах. Его рыночная стоимость - 180 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|Ренн
|28
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|Ницца
|28
|41
|6
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|28
|41
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|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
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|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
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|Метц
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|34
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|28
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|Ним
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|Амьен
|28
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