Мбаппе летом не покинет ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не планирует менять команду во время летнего трансферного окна.

По информации Sport.es, звёздный француз решил отработать до конца свой контракт с клубом. Таким образом, он останется в Париже как минимум до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ придётся расстаться с Мбаппе, чтобы подписать капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

В текущем сезоне 22-летний форвард забил 18 голов и сделал 9 ассистов в 28 матчах. Его рыночная стоимость - 180 миллионов евро.

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