Мбаппе - лучший футболист Франции по итогам года
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2019 году по версии журнала France Football.
Форвард получил данную награду второй год подряд.
"Люди полагают, что я изменился, но это не так. Я по-прежнему стремлюсь приносить своей команде максимум пользы. Разве что я стал больше брать игру на себя, чего не осмеливался делать в 17-18 лет, так как на то время еще ничего не показал. Необходимо соблюдать субординацию и пасовать более сильным игрокам. Но теперь на мне лежит больше ответственности. Так что я могу рисковать", - сказал Мбаппе.
21-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за парижский клуб 106 матчей во всех турнирах, в которых забил 78 голов и отдал 41 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12