Мбаппе - лучший футболист Франции по итогам года

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Мбаппе - лучший футболист Франции по итогам года
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2019 году по версии журнала France Football.

Форвард получил данную награду второй год подряд.

"Люди полагают, что я изменился, но это не так. Я по-прежнему стремлюсь приносить своей команде максимум пользы. Разве что я стал больше брать игру на себя, чего не осмеливался делать в 17-18 лет, так как на то время еще ничего не показал. Необходимо соблюдать субординацию и пасовать более сильным игрокам. Но теперь на мне лежит больше ответственности. Так что я могу рисковать", - сказал Мбаппе.

21-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за парижский клуб 106 матчей во всех турнирах, в которых забил 78 голов и отдал 41 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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