Мбаппе - лучший игрок Лиги 1 в феврале

Фото PSG Talk

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом чемпионата Франции по итогам февраля.

22-летний футболист получил поддержку 39 процентов проголосовавших. Он опередил Виссама Бен-Йеддера из "Монако" (33%) и Мемфиса Депая из "Лиона" (28%).

В прошлом месяце форвард парижан забил 4 гола в 5 матчах в рамках Лиги 1.

Для Мбаппе это пятая подобная награда в карьере. В текущем сезоне звёздный француз получил её впервые.

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