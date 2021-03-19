Мбаппе - лучший игрок Лиги 1 в феврале
Фото PSG Talk
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом чемпионата Франции по итогам февраля.
22-летний футболист получил поддержку 39 процентов проголосовавших. Он опередил Виссама Бен-Йеддера из "Монако" (33%) и Мемфиса Депая из "Лиона" (28%).
В прошлом месяце форвард парижан забил 4 гола в 5 матчах в рамках Лиги 1.
Для Мбаппе это пятая подобная награда в карьере. В текущем сезоне звёздный француз получил её впервые.
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|Реймс
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|8
|Монпелье
|28
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|Монако
|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|Бордо
|28
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|Нант
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|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
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|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
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|13