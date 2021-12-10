Мбаппе - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов
Фото твиттер ПСЖ
УЕФА назвал лучшего футболиста 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Победителем голосования стал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.
22-летний француз опередил форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, полузащитника "Лилля" Джонатана Иконе и хавбека "Вильярреала" Арно Данджума.
Напомним, что Мбаппе оформил дубль и отдал голевой пас в матче с "Брюгге" (4:1).
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