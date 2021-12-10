Мбаппе - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов

Фото твиттер ПСЖ

УЕФА назвал лучшего футболиста 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Победителем голосования стал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

22-летний француз опередил форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, полузащитника "Лилля" Джонатана Иконе и хавбека "Вильярреала" Арно Данджума.

Напомним, что Мбаппе оформил дубль и отдал голевой пас в матче с "Брюгге" (4:1).

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