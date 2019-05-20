Мбаппе - лучший игрок сезона в Лиге 1

Лучшим игроком сезона в чемпионате Франции признан нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Форвард занял первое место по результатам голосования Союза профессиональных футболистов Франции (UNFP). В борьбе за эту награду Мбаппе опередил полузащитников "Ренна" Хатема Бен Арфа и ПСЖ Анхеля Ди Марию, а также нападающих ПСЖ Неймара и "Лилля" Николя Пепе.

В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел 28 матчей в Лиге 1 и забил 32 гола.

Стоит отметить, что Мбаппе также признан лучшим молодым игроком сезона. Эту награду он получил в третий раз подряд.

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