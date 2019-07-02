Мбаппе - лучший молодой игрок мира, в топ-10 два игрока "Реала"

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Мбаппе - лучший молодой игрок мира, в топ-10 два игрока "Реала"

Издание Footballtalent представило свой рейтинг лучших молодых футболистов мира.

Как и ожидалось, первое место занял 20-летний нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который успел за свою клубную карьеру забить уже более 100 голов, а также стать чемпионом мира в составе сборной Франции.

Топ-10 лучших молодых игроков мира выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

2. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)

3. Кай Хаверц ("Байер")

4. Жоау Фелиш ("Бенфика")

5. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")

6. Маттейс де Лишт ("Аякс")

7. Эдер Милитао ("Реал")

8. Ибрагима Конате ("РБ Лейпциг")

9. Деклан Райс ("Вест Хэм")

10. Родриго Гоэс ("Реал")

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

На фото: Мбаппе нацелился на ЛЧ.

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