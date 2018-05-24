Мбаппе - лучший молодой игрок сезона в топ-5 европейских чемпионатах

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим молодым игроком текущего сезона в топ-5 европейских чемпионатах.

Такого звания 19-летний нападающий парижан удостоился от авторитетного статистического портала WhoScored. Так, средняя оценка одного из самых дорогих игроков планеты в Лиге 1 составила - 7,54 балла. Он значительно обошел своих главных конкурентов в лице полузащитника "Лиона" Эссема Ауара - 7,41 балла и защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано - 7,05.

Напомним, Дракслер назвал немецкого футболиста, которого бы он хотел видеть в ПСЖ. | soccernews.ru