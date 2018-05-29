Мбаппе: "Матч с Ирландией обнадеживает, но мы не должны останавливаться"
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пообщался с журналистами после победы над Ирландией (2:0) в товарищеском матче.
По мнению футболиста, французам стоит прибавить в некоторых аспектах игры, чтобы добыть победу на ЧМ-2018.
"Победы всегда дают уверенность, но сегодня больше обычного. Матч с Ирландией обнадеживает, но мы не должны останавливаться на достигнутом. Сборная Франции показала прекрасные вещи, которые нужно будет воспроизвести в будущем. Постараемся продолжить этот победный путь и будем работать.
Есть еще много, в чем прибавить. Необходимо будет усовершенствовать мельчайшие детали, потому что успех на Чемпионатах Мира строится на деталях. Вы не можете позволить себе не иметь все козыри", - отметил он.
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