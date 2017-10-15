Мбаппе: "Мне было сложно играть, потому что я уже давно не выступал на позиции центрфорварда"
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением о своей игре в матче против "Дижона" (2:1).
"Я пытался забить, но растранжирил много моментов. Это была неидеальная игра в моем исполнении, но мне было сложно играть, потому что я уже давно не выступал на позиции центрфорварда. Обычно там играет Кавани, а сейчас его не было, и мне пришлось закрывать эту позицию. Однако уже в среду я вернусь на фланг, что подходит мне гораздо больше. Буду упорно тренироваться, так как последний матч я провел плохо" - приводит слова Мбаппе FourFourTwo.
Смотрите также обзор матча "Дижон" - ПСЖ. | http://soccernews.ru
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|9
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|ФК Кан
|9
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|Генгам
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|Анжер
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|Монпелье
|9
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|Труа
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|13
|Тулуза
|9
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|9
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|Амьен
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|Страсбур
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|Дижон
|9
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|Метц
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