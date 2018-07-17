Мбаппе, Модрич и Неймар попали в сборную ЧМ-2018 от ФИФА, Месси и Роналду в ней нет
ФИФА назвала символическую сборную по итогам Чемпионата Мира-2018.
Стоит отметить, что в нее не вошли Лионель Месси (Аргентина) и Криштиану Роналду (Португалия), а также никто из российских футболистов.
Вратарь: Уго Льорис (Франция).
Защитники: Рафаэль Варан (Франция), Деян Ловрен (Хорватия), Киран Триппьер, Эшли Янг (оба – Англия).
Полузащитники: Паулиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Эден Азар (Бельгия).
Нападающие: Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе (оба – Франция), Неймар (Бразилия).
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