Мбаппе, Модрич и Неймар попали в сборную ЧМ-2018 от ФИФА, Месси и Роналду в ней нет

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Мбаппе, Модрич и Неймар попали в сборную ЧМ-2018 от ФИФА, Месси и Роналду в ней нет

ФИФА назвала символическую сборную по итогам Чемпионата Мира-2018.

Стоит отметить, что в нее не вошли Лионель Месси (Аргентина) и Криштиану Роналду (Португалия), а также никто из российских футболистов.

Вратарь: Уго Льорис (Франция).

Защитники: Рафаэль Варан (Франция), Деян Ловрен (Хорватия), Киран Триппьер, Эшли Янг (оба – Англия).

Полузащитники: Паулиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Эден Азар (Бельгия).

Нападающие: Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе (оба – Франция), Неймар (Бразилия).

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