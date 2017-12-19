Мбаппе: "Мои мечты это трофеи, трофеи"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о своих планах и мечтах.
"В ближайшие десять лет я хочу выступать за лучшую команду мира. Если это будет ПСЖ, то я буду играть здесь. Мои мечты это трофеи, трофеи. Впрочем я мечтаю еще много о чем. Я понимаю, что карьера футболистов короткая, поэтому я не могу терять время", - приводит слова Мбаппе France Football.
Напомним, что 18-летний Мбаппе вошел в первую десятку при голосовании на "Золотой мяч".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8