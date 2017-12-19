Мбаппе: "Мои мечты это трофеи, трофеи"



Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о своих планах и мечтах.

"В ближайшие десять лет я хочу выступать за лучшую команду мира. Если это будет ПСЖ, то я буду играть здесь. Мои мечты это трофеи, трофеи. Впрочем я мечтаю еще много о чем. Я понимаю, что карьера футболистов короткая, поэтому я не могу терять время", - приводит слова Мбаппе France Football.

Напомним, что 18-летний Мбаппе вошел в первую десятку при голосовании на "Золотой мяч".

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