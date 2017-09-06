Мбаппе может дебютировать за ПСЖ в матче с "Метцем"

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Мбаппе может дебютировать за ПСЖ в матче с "Метцем"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что новичок команды нападающий Килиан Мбаппе может сыграть в матче 5-го тура чемпионата Франции против "Метца".

"Мбаппе во вторник занимался в основной группе. Он готов дебютировать за ПСЖ", - приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

Напомним, что 18-летний Мбаппе перешел в ПСЖ этим летом из "Монако" на правах аренды. Через год парижане должны выкупить его трансфер за 180 миллионов евро.

Матч "Метц" - ПСЖ состоится 8 сентября и начнется в 21:45 мск.

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