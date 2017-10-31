Мбаппе может не сыграть с "Андерлехтом"

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Мбаппе может не сыграть с "Андерлехтом"Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может не сыграть в предстоящем матче 4-го тура Лиги чемпионов с "Андерлехтом".

Источник сообщает, что тренерский штаб не внесёт в заявку форварда на игру с бельгийским клубом.

"Это новый опыт для него. Когда играешь хорошо, то открываешь газеты, слушаешь разные шоу и везде говорят, что ты лучший. Нужно контролировать свои эмоции. Если ты играешь плохо, то готовься к критике", - сказал наставник команды Унаи Эмери.

Матч пройдет 31 октября в Париже.

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