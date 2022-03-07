Мбаппе может не сыграть с "Реалом"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе выбыл из строя из-за травмы, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист столкнулся с партнером по команде во время тренировки и получил повреждение. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование. Есть вероятность, что Мбаппе пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Встреча состоится 9 марта.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 17 результативных передач.

Не пропустите: УЕФА назначил арбитров на матч "Реал" - ПСЖ. http://soccernews.ru