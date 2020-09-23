Мбаппе может обойтись "Реалу" в 100 миллионов евро

"Реал" продолжает проявлять интерес к форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.

Как сообщает As со ссылкой на L’Equipe, если 21-летний француз откажет ПСЖ в продлении контракта, то "Реал" может приобрести футболиста всего за 100 миллионов евро.

Напомним, что соглашение футболиста с парижанами истекает летом 2022 года.

Ранее появилась информация, что Мбаппе уведомил клуб о желании уйти по окончании сезона 2020/21.

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