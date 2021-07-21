Мбаппе может остаться в ПСЖ

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Мбаппе может остаться в ПСЖ

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в ближайшее время проведет новые переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист согласился на переговоры, хотя ранее отказывался продлевать контракт, истекающий через год. Есть вероятность, что стороны сумеют договориться.

В прошлом сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.

Не пропустите: Мбаппе не верит в победу ПСЖ в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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