Мбаппе может остаться в ПСЖ
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в ближайшее время проведет новые переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает AS.
По сведениям источника, футболист согласился на переговоры, хотя ранее отказывался продлевать контракт, истекающий через год. Есть вероятность, что стороны сумеют договориться.
В прошлом сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.
Не пропустите: Мбаппе не верит в победу ПСЖ в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Донецкий "Шахтер" вакцинировался от коронавируса (фото)
-
Семин поделился мнением о натурализации инностранных футболистов
-
Роспотребнадзор Татарстана наложил запрет на присутствие болельщиков на матче "Рубин" - "Спартак"
-
ПСЖ не заинтересован в подписании Погба
-
Слуцкий поделился мыслями перед матчем против "Спартака" в 1-м туре РПЛ
-
12 игроков киевского "Динамо" перешли в другой клуб УПЛ
-
Давида Алабу представили в качестве игрока "Реала"
-
Кафельников рассказал, какого тренера он хочет видеть в сборной России
-
Горетцка может покинуть "Баварию" бесплатно
-
"Челси" вступил в борьбу за новоиспеченного чемпиона Европы
-
Кралом вновь интересуются в АПЛ
-
Названы судьи на матчи 1-го тура РПЛ
-
Ольссон покинул "Краснодар"
-
"Милан" показал гостевую форму на сезон-2021/2022
-
Коман поставил ультиматум "Баварии"
-
Мбаппе может остаться в ПСЖ
-
Червиченко высказался о возможном назначении немецкого тренера в сборную России
-
2
Симеоне высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"
-
В "Рубине" отреагировали на информацию, что у игроков отнимают половину зарплаты
-
"Урал" усилился новичком "Динамо". Он перешел в московский клуб 2 недели назад
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13